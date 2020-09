Les pompiers sont mobilisés ce vendredi soir sur un important feu de forêt dans le nord-ouest de la Dordogne, à Champeaux et la Chapelle Pommier. Sept hectares sont partis en fumée, mais le feu n'est toujours pas maîtrisé

Dordogne : 7 hectares partent en fumée à Champeaux et la Chapelle Pommier

Les pompiers sont mobilisés ce vendredi soir sur un important feu de forêt déclaré à 15h07 dans le nord-ouest de la Dordogne, à Champeaux et la Chapelle Pommier aux lieu dits La Pouillade et Puycheny. Sept hectares sont partis en fumée, le feu est désormais circonscrit, mais pas encore maîtrisé. C'est une forêt de résineux et de feuillus qui a brûlé.

Il n'y a priori aucune habitation aux alentours. Les pompiers disent avoir engagés de gros moyens sur cet incendie, notamment 80 hommes et 30 véhicules et des pompiers venus de Charente mais aussi de Périgueux. L'origine des flammes est pour l'instant inconnue.