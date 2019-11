Dordogne : six mois de prison ferme pour un éleveur qui affamait ses chiens

Un éleveur de malinois installé à Sourzac en Dordogne a écopé ce vendredi de six mois de prison ferme et de mille euros d'amende. En février, les gendarmes et la SPA de Périgueux avaient retrouvé des chiots morts et des chiens affamés

Sourzac, France

Six mois de prison ferme. et 1000 euros d'amende. Voilà la peine prononcée ce vendredi contre un éleveur de chiens de Sourzac en Dordogne. Au mois de février, la SPA et les gendarmes avaient découvert chez cet homme de 39 ans originaire de Gironde les cadavres de six chiots et d'un adulte. Tous des Malinois...

Les autres chiens présents étaient extrêmement maigres, parfois mourants. Parfois privés de nourriture et d'eau depuis plusieurs jours.

A l'audience ce vendredi au tribunal correctionnel de Périgueux, l'avocate de la SPA, qui s'était constituée partie civile a demandé que l'éleveur ne reste pas impuni. Dénonçant même un "bourreau" selon elle. L'éleveur n'avait pas fait le déplacement pour assister à son procès

Les chiens retrouvés dans l'élevage de Sourzac - SPA de Périgueux

Eliane Rigaux, la président de la SPA de Périgueux a aussi témoigné. Et dit ne jamais avoir rencontré de vision aussi insoutenable.

"Il s'est avéré que nous avons découvert six cadavres de chiots, dont deux ensevelis, d'autres mis dans des bidons, et un mâle adulte. Nous avons pu grâce à la présence de la gendarmerie et du maire récupérer quatre adultes, emmenés à la SPA de Périgueux. Ils n'avaient pas mangé et bu depuis des jours et des jours et des jours. Et nous avons soigné les quatre adultes" explique très émue la présidente de la SPA.

Interdiction de détenir un animal

"J'espère de ce procès la prise de conscience qu'un animal n'est pas une commode, c'est un petit être doué de sensibilité que nous devons respecter" dit Eliane Rigaux

La réaction outrée de la présidente de la SPA de Périgueux Eliane Rigaux Copier

L'homme a aussi été condamné à une interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec les animaux pendant cinq ans et à une interdiction de détenir un animal à vie. Les chiens qu'il possède encore vont être confisqués. L'homme avait aussi treize condamnations pour d'autres faits sur son casier judiciaire.