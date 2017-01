Dordogne : 77 voitures arrêtées lors de contrôles routiers de la police et des douanes

Environ quinze agents des douanes et de la police, municipale et nationale, de Périgueux étaient mobilisés ce mercredi après-midi sur des contrôles routiers. Pas d'excès de vitesse dans le viseur, mais la recherche d'éventuels stupéfiants dans les véhicules.

Soixante-dix-sept voitures en tout ont été arrêtées ce mercredi après-midi à Périgueux par les douanes et la police de la ville. Environ quinze agents avaient pour mission d'arrêter les véhicules et de contrôler l'éventuelle présence de stupéfiants.

20 infractions au code de la route

Ce sont finalement les infractions au code de la route qui se sont révélées les plus nombreuses. Vingt au total rien que sur ces deux contrôles à la gare et derrière la place Francheville à Périgueux. Les automobilistes présentaient pour la plupart des assurances périmées ou n'avaient carrément pas de permis à présenter aux policiers.

La police municipale et la police nationale étaient mobilisées sur ces contrôles. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

Certains automobilistes ont éveillé les soupçons des policiers : 13 d'entre eux ont ainsi été soumis à des dépistages d'alcool, mais tous se sont révélés négatifs. La recherche de stupéfiants n'a, elle, rien donné, malgré la présence du chien des douanes :

REPORTAGE | Les douaniers et policiers périgourdins tentent de mettre la main sur des stupéfiants Partager le son sur : Copier

Comme le mois dernier déjà, où trois véhicules avec stupéfiants avaient été arrêtés, les policiers connaissent par cœur les endroits où ils peuvent mener ces contrôles à bien. "On essaye de faire le plus souvent possible des contrôles à la gare", précise le capitaine Houchou, du commissariat de Périgueux. "C'est un lieu de passage important pour les gens qui achètent et qui vendent du cannabis."