Dordogne : neuf mois de prison ferme pour un récidiviste des violences conjugales

Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, France

Sa compagne s'était réfugiée chez les voisins, couverte de bleus, après deux journées d'enfer. Un homme de 43 ans coupable de violences sur sa compagne a été condamné à neuf mois de prison ferme, ce jeudi 14 novembre, par le tribunal correctionnel de Bergerac. Ce récidiviste écope, en fait, de 18 mois de prison dont six mois ferme, et le sursis d'une ancienne condamnation est révoqué pour trois mois supplémentaire. Le compagnon violent a été emprisonné aussitôt après l'audience. C'est sa troisième condamnation pour des violences conjugales ; en 2017 et 2019 il avait été condamné à Bordeaux pour avoir frappé son ancienne compagne. Le lundi 11 et le mardi 12 novembre, cet homme alcoolisé a frappé sa compagne et l'a jetée dans la baignoire jusqu'à ce qu'elle prenne la fuite. Son corps est couvert d'hématomes et l'hôpital de Libourne lui a prescrit 10 jours d'incapacité totale de travail.