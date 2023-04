Dordogne : à 16 ans, il prend la voiture, fuit les douaniers et finit dans le portail des pompiers

Il est 1 heure 40 dans la nuit de mercredi à jeudi dans les rues de Périgueux (Dordogne) quand un jeune homme en voiture fuit en voyant un véhicule des douanes : il a 16 ans et n'a donc pas le droit de conduire. Son véhicule est retrouvé dans la caserne des pompiers.

Le jeune homme promène sa copine de 15 ans en voiture. Il est arrêté au feu rouge et quand il tourne la tête, il voit une voiture de la douane. Le garçon est pris de panique et enclenche la marche arrière. C'est cette attitude étrange qui intrigue les douaniers : ils lui demandent de couper le moteur.

Il laisse sa copine dans la voiture

Le jeune de 16 ans préfère fuir. Il redémarre le véhicule et roule à toute vitesse. Quelques rues plus loin, les douaniers retrouvent la voiture encastrée dans le portail de la caserne des pompiers. Le garçon n'est plus sur le siège conducteur : il s'est enfui à pied et a laissé sa copine sur le siège passager.

Interrogée par les policiers, la jeune fille de 15 ans ne veut pas en dire beaucoup sur son copain. Les enquêteurs parviennent tout de même à le retrouver. Le jeune homme nie les faits mais un des douaniers certifie de son côté reconnaître celui à qu'il a demandé de s'arrêter et qui s'est enfui au feu rouge.

L'enquête continue

Le garçon de 16 ans, toujours libre, va bientôt être reconvoqué par la police pour s'expliquer lors d'une seconde audition. L'enquête se poursuit pour confirmer qu'il s'agissait bien de ce jeune homme au volant.