Dordogne : à Coursac, après de nouvelles inondations, le maire ne va pas attendre pour lancer les travaux

"J'ai commandé l'entreprise, et les tractopelles vont arriver dès la semaine prochaine". Après les nouveaux dégâts provoqués par les violents orages du lundi 8 juin sur sa commune de Coursac en Dordogne, le maire Pascal Protano a décidé de ne pas attendre plus longtemps. Lassé par la lenteur des procédures administratives, il lancera dès la semaine prochaine les travaux de construction de trois bassins destinés à recueillir l'eau des orages.

À Coursac en Dordogne, les ateliers de l’entreprise Chadourne ont été envahis par la boue © Radio France - Emmanuel Claverie

Deux inondations, à deux ans d'intervalle

Car les entreprises installées sur zone artisanale des Brandeaux ont vécu à quasiment jour pour jour deux années d'intervalle le même scénario. Lundi soir, les trombes d'eau qui sont tombées pendant près deux heures ont transformé certaines routes en torrent de boue. De la boue qui s'est infiltrée notamment dans les 2500 m² d'ateliers de la société Chadourne, spécialisée dans la fabrication de meubles pour les magasins. "Nous sommes un peu agacés" reconnait Christine Chadoune, comptable au sein de la société et épouse du chef d'entreprise. "Vu les travaux qui avaient été prévus par la mairie, cela n'aurait jamais dû arriver de nouveau. Là il va falloir tout nettoyer, voir avec l'assurance tous les dégâts qu'il y a. Nous avons déjà arrêté la production pendant cinq semaines à cause du confinement, et là nous allons devoir tout nettoyer aujourd'hui et peut-être demain".

Le maire de Coursac Pascal Protano © Radio France - Emmanuel Claverie

Des travaux retardés pour cause de lenteurs administratives

Car au lendemain des précédentes inondations en juillet 2018, le maire Pascal Protano a lancé le projet de construction de trois bassins d'orage pour réguler la circulation de l'eau. Des travaux qui devaient commencer au début de l'année mais qui ont été retardés. "Nous n'avons pas eu de chance reconnait l'élu. Il y a eu le confinement, auquel se sont greffés des lenteurs administratives. Au moment de signer les actes, une des personnes qui nous vendait le terrain est décédée. Il a fallu gérer la succession, et à cause de toute une série de lenteurs administratives la construction des bassins n'a toujours pas commencé. Mais là je pense qu'on va trouver la solution avec le Grand Périgueux pour démarrer les travaux explique Pascal Protano avec de simples feuilles signées de certains propriétaires, parce qu'on ne peut pas prendre le risque que cela arrive une nouvelle fois".