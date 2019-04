Dordogne : à Hautefort, l'incendie de Notre-Dame réveille des souvenirs vieux de 50 ans

Hautefort, France

Sitôt après l'incendie accidentel du château d'hautefort, dans la nuit du 30 au 31 août 1968, sa propriétaire, avait annoncé "je ferai l'impossible pour assurer la reconstruction." La baronne Henry de Bastard a englouti sa fortune dans la restauration du château, qui fait aujourd'hui la fierté des habitants d'Hautefort.

Comme à Hautefort, il l faudra beaucoup d'argent mais l'argent ça se trouve - Marie-Françoise Rouach, voisine du château d'hautefort

Marie-Françoise Rouach avait 34 ans quand le château d'Hautefort a brûlé juste à côté de chez elle, et les images de l'incendie de Notre-dame ont immédiatement réveillé ses souvenirs "_quand le château d''Hautefort à brûlé on perdait notre âme, et Notre-Dame c'est pareil, j'ai vu exactement la même chose qu'ici en 1968_. Naturellement ça va se reconstruire mais faudra beaucoup de temps et d'argent. Mais l'argent ça se trouve."

Le château d'Hautefort était en ruine après l'incendie de 1968 - Foontation du château d'Hautefort

Pour le secrétaire général de la fondation du château d'Hautefort, Thomas McDonald, il est essentiel de prendre dès maintenant la décision de reconstruire "Madame de Bastard a pris la décision tout de suite, mais pour Notre-Dame c'est encore plus évident, mais il faudra déployer la même volonté mais à la puissance dix."

Les traces de l'incendie de 1968 sont aujourd'hui invisible à Hautefort © Radio France - Harry Sagot

La reconstruction du château d'Hautefort a coûté environ 10 millions de francs (à l'époque !) et nécessité une vingtaine d'années de travaux, financé pour moitié par la baronne de Bastard. Le reste étant apporté par les subventions publiques avec une petite partie de souscription publique.