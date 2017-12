Un Charentais a été condamné à un an de prison ferme après s'en être pris à son frère et sa belle-sœur la semaine dernière à Saint Barthélémy-de-Bellegarde au nord de Montpon-Ménesterol. Menaces de mort avec arme, coup de pied, coup de poing, cet homme de 41 ans sortait à peine de prison.

Un homme de 41 ans a été condamné à un an de prison ferme et un an avec sursis ce vendredi 29 décembre par le tribunal correctionnel de Périgueux. Il était sorti de prison le 17 novembre dernier après avoir passé 22 ans derrière les barreaux en Espagne et même au Portugal pour des vols et surtout une tentative de meurtre.

Hébergé après sa sortie de prison

Depuis la mi-novembre Stéphane, Charentais, vivait à Saint-Barthélémy-de-Bellegarde, chez son frère David dans une caravane installée dans le jardin. Tout se passait bien jusqu'au lundi 18 décembre. Alors qu'ils sont en train de boire un coup dans le salon le jeune frère demande à son aîné d'arrêter de draguer son ex-compagne. La discussion dégénère. Énervé et sous l'emprise d'un cocktail alcool/Lexomil le prévenu s'emporte, casse la télé, la table en verre, prend un couteau et menace son frère de mort. Heureusement ce dernier arrive à fuir.

Addiction à l'héroïne

Deux jours plus tard de retour chez lui, avec sa mère, David demande à Stéphane de partir. Ça repart pour un tour : menaces, coup, la maman tombe. David, lui, arrive de nouveau à s'échapper. Le lendemain il porte plainte. Au tribunal, l'un parle tout bas, il est stressé quand l'autre se tient droit comme un "i", parle fort. Il s'excuse et explique que les mélanges et son addiction à l'héroïne ont changé l'homme qu'il était. Condamné à un an ferme, il a interdiction de s'approcher de sa famille pendant 3 ans. Il devra aussi se soigner et trouver un travail.