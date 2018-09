L'homme de 22 ans a violenté sa compagne et menacé les enfants de celle-ci avec un couteau de cuisine. Il sera jugé ce lundi en comparution immédiate à Bergerac.

Soulaures, France

La soirée aurait pu tourner au drame dans le domicile de cette famille à Soulaures, au sud du département, à la frontière du Lot-et-Garonne. Vendredi soir, un homme de 22 ans est devenu violent envers sa compagne, âgée d'une quarantaine d'années, avec qui il vit depuis trois mois.

Je vais vous planter

Quand sa compagne refuse de venir se coucher, l'homme s'énerve et la violente. Il bouscule aussi la fille de cette dernière, âgée de 15 ans. Quand ses deux frères viennent les aider, l'homme attrape un coup de cuisine et les menace. "Je vais vous planter", hurle-t-il en poursuivant les ados de 15 et 16 ans.

La mère et ses enfants réussissent à prendre la fuite. Ils se réfugient chez un voisin, qui prévient les gendarmes. L'homme, lui, tente de les retrouver à bord de sa voiture. Il n'y parvient pas, alors retourne se coucher, son couteau à côté de lui.

Il sera jugé ce lundi après-midi, en comparution immédiate, devant le tribunal de Bergerac.