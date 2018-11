Dordogne : on a volé les poules du jardin de proximité des Restos du Coeur de Terrasson

Terrasson-Lavilledieu, France

"Ça secoue! Franchement on ne s'y attendait pas du tout". Liberto Iguacel a du mal à cacher sa tristesse et sa déception. Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 novembre, un ou plusieurs individus ont fait main basse sur une vingtaine de poules du jardin de proximité des Restos du Coeur de Terrasson.

Pour manger du poulet ?

"Ils ont arraché la clôture qui permet d'accéder au jardin, et une fois dans le jardin, ils ont défoncé la porte du poulailler, certainement avec un pied de biche" explique l'ancien président des Restos du Coeur de Dordogne, qui consacre depuis trois ans la majeure partie de son temps à ces jardins. "On ne sait pas quoi penser" s'interroge-t-il. "Est-ce que les Restos étaient visés? Est-ce que c'est tout simplement une envie de bouffer du poulet? Est-ce que c'est contre les bénévoles, on ne sait pas trop".

Les amies des enfants

"Les oeufs produits par ces poules n'avaient pas pour vocation à être distribués aux bénéficiaires" explique Liberto Iguacel. "Nous avons les mêmes obligations que les grandes surfaces" précise-t-il, "en terme de traçabilité". "Les rares oeufs qui étaient pondus étaient offerts à ceux qui nous rendaient visite. Les poules servaient surtout aux enfants des écoles et aux centres aérés. Tous les mercredis, ils les caressaient, les nourrissaient, c'était vivant".

La solidarité se met en place

Depuis l'annonce du vol, Liberto Iguacel a reçu de nombreux témoignages de soutien. Certains Périgourdins lui ont même proposé de lui offrir des poules. "Hier encore, une femme qui a travaillé dans l'insertion m'a proposé une douzaines de poules. Elles me les a apportées ce matin" raconte tout ému Liberto Iguacel. "C'est un geste magnifique, j'ai été très touché. C'est un mal pour un bien. J'espère que çà va un peu réveiller la solidarité".

Depuis trois ans, les jardins de proximité de Terrasson fournissent sur 2.000 m² des légumes frais aux centres de distribution de Terrasson, Hautefort et Thenon. Il existe trois jardins des Restos en Périgord à Sarlat, Bergerac et Terrasson.