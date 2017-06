Dordogne : alerte orange canicule, soyez prudents

La Dordogne est placée en vigilance orange canicule ce dimanche. Il fera ce lundi jusqu'à 38 degrés dans le département, à Bergerac et Eymet. Faites attention, hydratez vous et restez au frais.

Attention chaleur ! Le département est classé en vigilance orange canicule ce dimanche. Dès demain et jusqu'à jeudi, la température va frôler les 38 degrés. A Bergerac et Eymet, la température va monter jusqu'à 38 degrés à l'ombre. Dans le Sarladais aussi, il va faire très chaud. Dans le nord du département, on attend 32 degrés.

La Dordogne est en vigilance orange canicule. © Radio France - Capture d'écran de Météo France

Vent de sud-est chaud et sec

Le vent de sud-est qui soufflera sur la Dordogne n'arrangera rien, il asséchera l'air. Soyez vigilants, couvrez-vous la tête, buvez beaucoup d'eau et restez au frais autant que vous pouvez.

Vague de chaleur : activation de la plate-forme téléphonique 0800 06 66 66 #canicule + d'infos sur https://t.co/FKfqXMPUfp pic.twitter.com/NRkaFwR7DA — Alertes Sanitaires (@AlerteSanitaire) June 18, 2017

Si vous rencontrez un problème ou vous êtes inquiets pour vos voisins, personnes âgées, vous pouvez appeler le 0800 06 66 66.

Nuit très chaude

La température ne baissera que de 10 degrés la nuit, aux alentours de 20, 21 degrés. Profitez en tout de même pour rafraîchir vos maisons.