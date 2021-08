PHOTOS - "Notre Hollywood à nous" : Angoisse s'affiche en lettres géantes à l'entrée de la commune

Vous avez peut-être aperçu la nouvelle attraction de la commune d'Angoisse (Dordogne) en passant sur la D704 entre Limoges et Périgueux. Des lettres géantes trônent près du Stade depuis mercredi : ANGOISSE. Huit lettres capitales d'un mètre de haut, découpées dans l'acier. "On sait que c'est une commune qui est l'objet de moqueries mais on assume complètement dit l'adjoint au maire Philippe Portelette.

"On en joue, on en rigole"

Dès qu'on passe par la commune d'Angoisse, on ne peut s'empêcher de sourire. Un nom pas simple à porter pour certains qui fait rire aussi parfois sur les réseaux sociaux. Mais ici, dans la cité du Périgord Vert, "on assume complètement". "On sait que c'est une commune qui est l'objet de moqueries mais on n'y est pour rien" lance Philippe Portelette. "Dès qu'on part en vacances et que l'on nous demande d'où on vient, les gens ont peur et je réponds que c'est un beau petit village qu'il faut venir voir" poursuit-il. Alors, les habitants ont décidé d'en rire. Objectif de ces lettres géantes ? Dédramatiser le nom de la commune : "On en joue, on en rigole ! Des tee-shirts sont créent à l'effigie d'Angoisse, c'est marrant Angoisse".

Les gens peuvent se prendre en photo devant les lettres, c'est notre petit Hollywood à nous - Philippe Portelette

Les lettres géantes sont les répliques parfaites de celles plantées devant le Moulin de la Jarousse à Angoisse. Les propriétaires du camping d'hébergements insolites ont décidé de donner leur double de lettres à la mairie.

Philippe Portelette, adjoint au maire d'Angoisse © Radio France - Flavien Groyer

Des Angoissais amusés

Dans les rues d'Angoisse, la nouvelle n'est pas arrivée aux oreilles de tout le monde sauf peut être à la table du café. Ces Angoissais pas angoissés pour un sou boivent quelques bières comme Carole : "C'est magnifique, les gens vont venir se prendre en photo, les poster sur les réseaux sociaux et peut-être attirer des gens" dit-elle attablée à l'extérieur. Pour François, qui se promène avec des seaux de mirabelles dans les mains, ces lettres sont une attraction de plus : "Le nombre de personnes qui s'arrête pour photographier le panneau Angoisse à l'entrée du village, ils en font des petites cartes postales ! Le Français est curieux, j'espère qu'il s'arrêtera encore plus pour venir visiter Angoisse". C'est surtout l'occasion de montrer qu'à Angoisse, on ne se prend pas au sérieux. Marie-Claude est la patronne du bar : "On n'est pas angoissé ici" s'amuse-telle "Nous vivons normalement avec le maximum d'humour".

Ces lettres "qui annoncent la couleur" tombent à pic ! Dans quelques jours, le Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine passera par Angoisse. La course est diffusée en direct sur la chaîne l'Equipe et les lettres capitales ne devraient pas manquer de faire rire les coureurs et les spectateurs.