Dordogne : appel à la solidarité après l'incendie de deux habitations à Marsac-sur-l'Isle

Marsac-sur-l'Isle, France

Un incendie s'est déclaré samedi 1er septembre aux alentours de 17h30 dans une habitation, route de Bordeaux, sur la commune de Marsac-sur-l'Isle. L'intervention d'une vingtaine de pompiers a permis d'éteindre l'incendie. S'il n'y a aucune victime sur le plan humain, le bilan matériel est conséquent : une maison de trois cents mètres carré est entièrement détruite. Le feu s'est propagé aussi dans l'habitation voisine.

Dès dimanche, un appel aux dons a été lancé par l'association Cores de Portugal

Capture d'écran - publication sur la page Facebook Cores de Portugal © Radio France - Macipsa Aït

Ayant tout perdu, le père et son fils de 8 ans ont pu tout de même être hébergés chez un membre de la famille, domicilié non loin de Périgueux.

L'association Cores de Portugal a déjà récolté "une machine à laver, un frigo, principalement de l’électroménager pour le moment". Concernant les besoins primaires, l'association n'attend pas en priorité "des denrées alimentaires car le père et son fils sont hébergés chez un oncle" mais espère "des vêtements pour le petit garçon et aussi des fournitures scolaires" selon Lidia Gomes Paulo, présidente de l'association. Elle précise que l'enfant est "petit pour son âge et que sa pointure de chaussures est 30 et son père fait du M et chausse du 42".

Si vous souhaitez venir en aide aux sinistrés, vous pouvez contacter Linda Gomes Paulo au 07 77 31 25 63.