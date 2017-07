Dordogne : appel aux dons après l'incendie d'Annesse-et-Beaulieu

La chambre d'une maison a pris feu jeudi soir à Annesse-et-Beaulieu en Dordogne. La famille a perdu beaucoup de vêtements. Elle lance un appel à l'aide.

Jeudi soir, le dressing et la chambre d'une maison de 130 mètres carrés ont pris feu à Annesse-et-Beaulieu, à l'ouest de Périgueux. Deux enfants ont accidentellement mis le feu en manipulant une lampe. Le père a été légèrement brûlé. La famille a été hébergée chez un oncle et une tante.

"Nous étions en train de manger et on a senti une odeur de brûlé. Quand mon conjoint a ouvert la porte il y a eu un appel d'air et la fumée est entrée dans la maison. Je me suis occupée des enfants pour les mettre en sécurité et mon mari a essayé d'éteindre," raconte la mère de famille. "Tout a cramé dans notre chambre et comme le linge des enfants était dedans, il a brûlé aussi. On aime nos enfants et on veut leur donner une belle vie. Si on peut récupérer quelques vêtements ce serait juste le bonheur."

Pour aider cette famille vous pouvez envoyer un mail à bleuperigueux@radiofrance.com ou contacter France Bleu Périgord au 05.53.53.82.82. Les parents ont besoin de vêtements pour fille de 5 ans et pour un petit garçon de 24 mois.