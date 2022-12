Dordogne : appelés pour un cambriolage, les gendarmes croisent les voleurs sur la route

Les gendarmes ont remarqué la camionnette et le matériel en inox à l'arrière... en les croisant sur la route du retour.

C'est ce qui s'appelle avoir du flair. Une patrouille des gendarmes de la brigade de Sigoulès-et-Flaugeac, dans le Bergeracois, a rattrapé un groupe de cambrioleurs quelques minutes seulement après avoir pris la plainte du chef d'entreprise victime du cambriolage, lundi 26 décembre à Monbazillac.

Le patron a découvert lundi matin, en revenant de son weekend de réveillon, que du matériel en inox a été dérobé le jour de Noël dans son entreprise à l'entrée de Plaisance, le long de la nationale 21. Il appelle les gendarmes. Deux militaires prennent la voiture pour se rendre sur place, prendre sa déposition et constater le vol. Le chef d'entreprise, qui a déjà eu affaire à des voleurs, avait installé une caméra de chasse à l'arrière de son entreprise. Grâce à elle, les gendarmes aperçoivent le véhicule, mais pas la plaque d'immatriculation.

"Ils contrôlent le véhicule, et, bingo..."

Les deux gendarmes repartent vers la brigade. Ils sont à la hauteur de Monbazillac quelques minutes plus tard, quand ils voient une camionnette correspondant au signalement sur une route parallèle. A l'arrière, une remorque, avec du matériel en inox. "Ils contrôlent le véhicule et, bingo, il s’agissait bien du sinistre équipage en cause, qui était en route pour aller revendre le produit du butin", rapporte la gendarmerie sur sa page Facebook .

Les trois hommes à bord sont en route pour un ferrailleur, pour revendre le butin. Ils sont placés en garde à vue. Âgés de 32, 28 et 23 ans, ils seront convoqués au tribunal le 4 avril prochain, pour vol en réunion. Ce sont des récidivistes. "Avec un petit bonus pour le conducteur qui circulait sans être titulaire du permis, ni assurance, et sous l’emprise de produits stupéfiants", expliquent les gendarmes. Ils recommandent aux particuliers comme aux entreprise de s'équiper de caméras, qui peuvent être très utiles pour résoudre les enquêtes.