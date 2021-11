Dordogne : après l'incendie, les Restos du cœur de Douville lancent un appel à la solidarité

Les lieux sont condamnés, s'y aventurer est devenu trop dangereux. Depuis l'incendie dimanche 7 novembre au soir, les locaux des Restos du cœur de Douville sont inaccessibles. Face aux tuiles au sol, et au mobilier entièrement calciné, le maire de la commune Arnaud Juncker est dévasté. "Vous voyez, on ne peut pas recevoir. On ne peut pas faire passer les gens là, c'est trop dangereux", indique-t-il.

L'entrée des Restos du cœur est rendue inaccessible. © Radio France - Jeanne de Butler

Dans l'urgence, des distributions dans la salle des fêtes

Or la prochaine distribution a lieu ce jeudi 18 novembre. Pour continuer d'apporter une aide aux 25 familles que compte le centre, il a donc fallu recomposer dans l'urgence. Le problème, c'est que les centres des Restos les plus proches sont à Vergt, Mussidan ou à Bergerac. "C'est à dire au plus près à 12 km, sinon à une vingtaine de kilomètres. Or quand vous n'avez pas beaucoup d'argent pour vous nourrir, vous n'en avez pas beaucoup non plus pour mettre du gasoil dans la voiture", constate le maire. La seule solution possible est donc d'utiliser la salle des fêtes de Douville. L'équipe des Restos y a transféré les stocks qui ont pu être récupérés. "On peut répéter l'opération un peu, certaines fois, c'est ce qu'on va essayer de faire mais ce n'est pas la solution", regrette le maire.

Il faut trouver une solution pour l'hiver

Si pendant l'été, elles peuvent se débrouiller avec des potagers, l'hiver certaines familles sont beaucoup plus dépendantes des Restos du cœur, qui deviennent parfois indispensables. Pendant la campagne d'hiver qui commence dans les prochaines semaines, on passe même d'une distribution toutes les deux semaines à une distribution chaque semaine.

Pour pouvoir continuer à apporter une aide, Arnaud Juncker envisage deux solutions, et lance un appel à la solidarité. "Ce qui serait idéal, c'est que dans une commune limitrophe un de mes confrères puisse avoir un espace libre. Si ce n'est pas le cas, une des solutions possibles c'est qu'on puisse avoir un particulier qui a un local vacant qui puisse être mis à disposition des Restos du cœur pour pouvoir nous aider à passer ce moment difficile", conclut le maire. Il espère que d'ici décembre, un local aura été trouvé.