Dordogne : attention aux arnaques aux calendriers

Les gendarmes de la Dordogne lancent un appel à la vigilance pour la vente des calendriers. Plusieurs personnes âgées ont été victimes d'une arnaque ces derniers jours en Dordogne.

C'est traditionnellement à partir du mois de novembre que plusieurs professions se lancent dans la vente de calendriers. Sur sa page facebook, la gendarmerie de la Dordogne lance un appel à la vigilance face aux arnaques : "une mise en garde s'impose en cette fin d'année avec la traditionnelle tournée des facteurs et pompiers qui vont bientôt venir vous proposer le calendrier 2018".

Les victimes sont souvent des personnes âgées

Les gendarmes ont recensé ces derniers jours plusieurs cas d'escroqueries aux calendriers à Montpon-Ménesterol, Vergt et Terrasson. A chaque fois, le mode opératoire est le même. Un individu se rend chez des personnes âgées, détourne leur attention après leur avoir proposé un calendrier et en profite pour lui voler de l'argent liquide ou une carte bancaire. Les gendarmes incitent les Périgourdins à faire preuve de vigilance " le vol par ruse ou à la fausse qualité doit faire l'objet d'une attention toute particulière lorsque l'on sait qu'un voisin ou un membre de sa famille est seul à son domicile et donc vulnérable face à ces individus, qui possèdent l'aplomb nécessaire pour vous vendre n'importe quoi"

Les gendarmes demandent aux personnes qui auraient repéré de faux vendeurs de calendriers de contacter la gendarmerie via le 17.