Dordogne : attention aux arnaques avec un faux gendarme

Ce jeudi matin, la gendarmerie de la Dordogne lance un appel à la vigilance. En deux jours, cinq cas de démarchages abusifs ont été signalés dans le département. A chaque fois un faux gendarme propose à des commerçants et artisans de prendre de la publicité dans un magazine de la gendarmerie.

24000 Périgueux, France

La gendarmerie de la Dordogne lance un appel à la vigilance ce jeudi matin face à la recrudescence des arnaques auprès des commerçants et artisans du département. Sur leur page facebook, les gendarmes expliquent que cinq cas de démarchages abusifs ont été recensés en 48 heures dans le département. A chaque fois, un individu propose de vendre une publicité à insérer dans le "magazine de l'Association Défense des droits des militaires-aide aux victimes".

Selon les gendarmes " le commercial insiste lourdement sans laisser le temps aux personnes contactées de réfléchir afin d'obtenir le versement d'une cotisation". La gendarmerie de la Dordogne rappelle _"qu'aucun gendarme d'active ou de réserve ne pratique pas ce démarchage "_.

La gendarmerie conseille aux professionnels contactés de bien vérifier l'identité des démarcheurs et demande aux artisans et commerçants victimes de cette arnaque d'appeler le 17 en communiquant si possible l'immatriculation du véhicule. Il ne faut absolument pas remettre d'argent ( chèques, espèces ou virement) aux personnes qui se présentent.