Nontron, France

C'est une escroquerie bien connue des gendarmes. L'escroquerie au rétroviseur (un escroc vous fait croire que vous avez brisé son rétroviseur lors d'une manœuvre ou en croisant sa voiture).

Il semble qu'elle soit de retour en Dordogne. Ce lundi à Nontron, sur un parking de supermarché un homme de plus de 80 ans a payé une somme importante en liquide. Et cela parce qu'un escroc l'avait convaincu de payer tout de suite pour éviter un constat, le malus et la franchise.

La gendarmerie vous recommande donc de ne jamais vous laisser faire. Même si la victime du prétendu accident vous passe un prétendu assureur au téléphone. Mieux vaut dans ce cas appeler rapidement le 17.

L'escroc âgé de 25 à 30 ans pourrait circuler dans une japonaise relativement ancienne immatriculée dans un département limitrophe à celui de la Dordogne.