Dordogne : avec femme et enfant dans sa voiture, il tente de semer les gendarmes

Un homme de 22 ans a été condamné ce lundi 7 août par le tribunal de Périgueux après avoir essayé de semer les gendarmes lors d'un contrôle routier.

Le tribunal de Périgueux a condamné un homme de 22 ans à neuf mois de prison ferme ce lundi 7 août. Il a été contrôlé samedi soir vers 22h à Montpon-Menesterol au volant de sa voiture mais sans permis. L'homme a pris la fuite et ce n'est qu'après 25 minutes de course-poursuite qu'il a été arrêté. Sa femme et son fils étaient à bord.

Un geste d'amour

"J'ai pris le volant par amour" . C'est en ces termes que ce Bordelais qui vit désormais en Dordogne a tenté d'expliquer son geste. Avant l'audience, il a d'ailleurs essayé de communiquer avec sa compagne et serré la main de son fils de neuf mois à travers les ouvertures de la vitre du box. Samedi soir, le jeune homme venait d'aller chercher sa femme avec laquelle il s'était disputé la veille. "Je voulais être près d'eux" explique le jeune homme qui est sorti de prison il y a seulement cinq mois.

Déjà condamné à dix reprises

Des arguments qui ne tiennent pas pour la procureure. Elle ne parvient pas à comprendre pourquoi il a mis en danger la vie de son bambin et de sa compagne en prenant la fuite en conduisant jusqu'à 150 km/h et en ne respectant aucun feu rouge. Les gendarmes l'ont rattrapé alors qu'il tentait de prendre la fuite à pied. "La panique et la peur d'être séparé de sa famille une nouvelle fois" a-t-il répondu. L'homme avait déjà été condamné à dix reprises en trois ans, il est directement parti en prison après l'audience.