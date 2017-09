Dordogne : bientôt des éthylotests anti-démarrage sur les véhicules des Périgourdins ?

Le nombre d'automobilistes arrêtés en infraction pour alcoolémie au volant a augmenté de 75% en Dordogne par rapport à 2016. La préfète Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc veut continuer les contrôle. Une nouvelle condamnation pourrait voir le jour.

23 personnes sont mortes sur les routes de Dordogne depuis le début de l'année. On en comptait 10 de plus à la même période l'an dernier. Dans 90% des cas, les personnes impliquées avaient commis une infraction. L'alcool et le non-port de la ceinture sont aussi mis en cause. Moins de morts, moins de blessé certes, mais les gendarmes et policiers ont relevé beaucoup plus d'infractions sur les routes. La préfète Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc est bien décidée à accentuer les contrôles.

10.000 flashes de plus pour les radars fixes

Plus de 75% d'infractions supplémentaires ont été relevées par les radars embarqués et les radars fixes sur les huit premiers mois de l'années, par rapport à 2016. Les radars fixes ont déjà flashé 10.000 fois de plus qu'en 2016 et plus de 1.000 Périgourdins ont vu leur permis suspendu. Pour Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc c'est clair "la vigilance a diminué sur les routes." Il faut dire aussi noter qu'il y a eu plus de contrôles.

Ce qui agace le plus la préfète c'est de voir de plus en plus de Périgourdins se faire arrêter et verbaliser par les gendarmes alors qu'ils ont pris la route après avoir bu. "Parmi les 23 morts sur la route, l'alcool est en cause à quatre reprises. C'est insupportable et inacceptable. Désigne un Sam et ne pas reprendre le volant après avoir bu, c'est une nécessité absolue," rappelle Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc.

Un éthylotest anti-démarrage déjà testé dans le Nord

La préfète le promet, les contrôles vont continuer et en priorité sur les axes secondaires, aux heures d'embauche et de retour du travail. Elle travaille aussi en lien avec le procureur de la République pour faire appliquer une peine inscrite dans la loi : la possibilité de condamner un automobiliste à la pose d'un éthylotest anti-démarrage sur sa voiture. Ce dispositif a été testé dans le Nord, la Drôme et la Marne. Il faut encore trouver les entreprises qui accepteront de le faire et leur délivrer une habilitation. L'installation du dispositif se fera aux frais de la personne condamnée.