Dordogne : bientôt une centrale photovoltaïque de 30 hectares près de Savignac-les-Églises ?

La plus grosse centrale photovoltaïque de Dordogne bientôt sur le causse de l'Isle, près de Savignac-les-Eglises ? Un projet de 26 hectares de panneaux solaires doit voir le jour d'ici 2023. Il permettrait d'alimenter 12.000 personnes en électricité.

Un projet vieux de 10 ans

Le projet n'est pas nouveau, il est dans les cartons depuis plus de 10 ans. Il a été relancé récemment par la société spécialisée dans les énergies renouvelables RES. Un permis de construire a été déposé en novembre 2020. Désormais ce sont les services de la préfecture qui étudient le dossier avant d'ouvrir une enquête publique.

Mais le projet ne fait pas l'unanimité. L'Association pour le développement durable du causse de l'Isle (ADDCI) émet des réserves, elle qui s'est créée il y a 20 ans pour préserver et faire vivre cet ancien terrain militaire de 410 hectares. Ses membres craignent que le projet dénature le site. "Ça va _bouleverser tout un espace protégé_, naturel, une zone sensible. Ça va venir perturber tout un éco-système. Ça parait aberrant qu'au nom des énergies renouvelables on défriche 30 hectares de forêt" explique Stéphanie, membre de l'ADDCI. Elle met aussi en avant le risque accru d'incendie dans cette zone forestière.

D'importantes retombées financières

Du côté de la communauté de communes, Isle Loue Auvézère, propriétaire du causse, on l'assure ce projet est loin de tous les sentiers de randonnée. "C'est l'endroit le plus pauvre de l'ancien terrain militaire, rappelle Jean-Michel Quéméré le premier vice-président de la communauté de communes. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a rien. C'est loin des cabanes, des parcours de promenades. Et sur la biodiversité, c'est pareil, il n'y a pas grand chose. _Le terrain est aussi pollué_. On a retrouvé d'anciennes munitions dans le sol." Il promet également que le champ photovoltaïque sera transformé en zone de pâturage.

Ce projet représente aussi un important intérêt financier pour la communauté de communes. Elle pourrait toucher jusqu'à 300 000 euros par an grâce à la location du terrain et des taxes sur la production de l'électricité.