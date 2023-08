Dordogne : un hélicoptère, des pompiers et des gendarmes mobilisés à cause d'une mauvaise blague

Les habitants de Montpon-Ménestérol ont vu passer l'hélicoptère et les pompiers ce mercredi matin, tout ça pour une très mauvaise blague. Une adolescente de 13 ans a appelé les secours, faisant croire qu'un enfant de trois ans se noyait dans le lac.

Un appel pour une fausse noyade

Vers 11h30, l'élu de permanence de Montpon a reçu un coup de téléphone d'une adolescente. La jeune fille lui explique qu'un enfant de trois ans est en train de se noyer dans le lac de Chandos. Le numéro du portable de permanence est affiché près du lac sur un arrêté d'autorisation de baignade.

L'élu a tout de suite composé le 18 afin de prévenir les pompiers qui alertent à leur tour les gendarmes de la Dordogne. Au vu de l'urgence et du profil de la victime présumée, de gros moyens, humains et matériels, sont déclenchés par les secours. L'hélicoptère du Samu de Périgueux décolle pour Montpon-Ménestérol, les plongeurs de Périgueux et ceux de Bergerac ont très vite enfilé leurs combinaisons et démarré, chacun avec un bateau, tous partis en urgence pour le lac de Chandos.

Deux jeunes filles en train de rigoler

Sur place, deux jeunes filles sont vues par les secours en train de ricaner au passage de l'hélicoptère. Les secours, intrigués par leurs comportements, interrogent les adolescentes. L'une d'elle reconnaît être à l'origine de l'appel pour "faire une blague".

Cette jeune fille sera auditionnée dans les prochains jours par la justice pour dénonciation d'un crime ou d'un délit imaginaire. Le déploiement de tous les moyens de secours a coûté plusieurs milliers d'euros.

La mairie va porter plainte

La maire de Montpon-Ménestérol, Rozenn Rouiller, a été prévenue en fin de matinée par la gendarmerie. L'élue dénonce "un acte de malveillance" et annonce qu'elle va porter plainte. Rozenn Rouiller estime aussi que "cet acte de très mauvais goût" a pu entraîner une perte de chance pour "de vraies urgences".

Le président du département et des pompiers, Germinal Peiro, déclare qu'il trouve cela "lamentable" et "qu'il est favorable au dépôt d'une plainte au nom du SDIS".