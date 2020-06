Dordogne : après le confinement la recrudescence des cambriolages

C'est une réalité depuis la fin du confinement. Les cambriolages ont repris en Dordogne.

Après une série de faits à Saint Félix de Reilhac et dans les communes environnantes dont France Bleu Périgord vous parlait cette semaine, cette fois, des cambriolages ont été observés à Brantôme. Mais aussi à Coursac ou à Ligueux par exemple.

Exemple chez cet habitant d'une commune de l'agglomération de Périgueux, dont la maison a été visitée jeudi. 300 euros en liquide et près de 1000 euros de bijoux ont été dérobés chez lui.

"J'habite une maison pas si isolée, à la campagne, et en rentrant à midi, on a découvert la maison grande ouverte et toute allumée à l'intérieur. La maison avait été entièrement retournée. J'habite là depuis 20 ans et pendant très très longtemps, ce n'était même pas clôturé, je n'ai jamais eu de soucis, c'est vraiment la première fois" dit cet habitant.

Témoignage d'un habitant de l'agglomération de Périgueux qui a été cambriolé Copier

Alors ces cambriolages sont-ils un effet du déconfinement ? En tout cas les gendarmes le confirment. Il y a une bien une problématique en ce moment autour des cambriolages. Aucun secteur n'est vraiment épargné. Certaines communes comme Château l'Evêque ont même alerté la population via leur site internet après des faits commis récemment. Agonac de son côté en est à quatre cambriolages depuis le mois de mars dont deux rien qu'entre le 7 et le 9 juin.

Chez des particuliers, mais aussi des commerçants ou des artisans où l'argent liquide semble recherché.

Les gendarmes rappellent de leur côté les conseils de prudence. Fermez bien votre maison, votre voiture en votre absence. Et surtout si vous partez en vacances inscrivez-vous via la plateforme opération tranquillité vacances pour que les forces de l'ordre patrouillent devant chez vous pendant que vous n'êtes pas là. Il faut ensuite rapporter ce document à votre brigade de gendarmerie.