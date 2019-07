Dordogne : ce que l'on sait des circonstances de la noyade d'un jeune de 16 ans à Saint-Astier

Ce jeudi soir, un adolescent de 16 ans s'est noyé dans la rivière à Saint-Astier au niveau du barrage du Pontet. On en sait un peu plus sur le déroulé du drame.

Saint-Astier, France

Un adolescent de 16 ans est mort noyé jeudi soir à Saint-Astier.

L'accident s'est produit au barrage du Pontet dans une chute d'eau derrière le camping (comme une grosse passe à canoës).

Alessandro a plongé main dans la main avec son meilleur copain. Son ami est bien sûr effondré, les jeunes ont immédiatement prévenu les secours. Ils sont allés à l'accueil du camping. Accueil qui a appelé les pompiers. Un campeur a même essayé d'aller repêcher l'adolescent mais il était trop tard (les pompiers ont même dû prendre en engin de chantier pour dégager le corps.)

Son copain rescapé est bien sûr effondré : il a senti la main qui le tenait pour remonter. Alessandro devait commencer son apprentissage de pâtissier en septembre aux compagnons du devoir.

L'accident n'est malheureusement pas vraiment une surprise pour les riverains : le grillage n’interdisait plus l'accès à la rivière depuis des mois. Le camping l'avait signalé à la mairie à plusieurs reprises depuis trois mois.

Le maire Elisabeth Marty, indique que les panneaux étaient régulièrement enlevés. Les Astériens connaissent en plus très bien l'interdiction de baignade dans le secteur.

Appel à la prudence et cagnotte en ligne

Un arrêté municipal interdisait d'ailleurs la baignade depuis le 2 juin 2016. Après le drame, les pompiers ont finalement installé une grille pour interdire vraiment l'accès au plongeoir.

Sur sa page Facebook, la maman d'Alessandro a répondu aux nombreux messages de soutien et de condoléance : "À vous les jeunes qui me lisez... On a tous eu 16 ans, il fait chaud on s'amuse. Alors mes petits... Attention à la rivière, elle peut vous enlever la vie. Pensez à Alessandro ne le faites pas !" a-t-elle écrit.

Emotion aussi chez tous les amis, les proches de la fête du pain à Mensignac. Car la maman du jeune adolescent était l'organisatrice de cette fête qui doit avoir lieu le week-end du 14 juillet. Une cagnotte a été ouverte sur le site Leetchi pour aider à financer les obsèques du jeune homme.

France Bleu Périgord s'associe à la douleur de la famille et lui présente ses plus sincères condoléances.