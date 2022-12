Dordogne : ces gendarmes réservistes qui passent les fêtes en mission

Pendant que de nombreux Périgourdins préparent les repas des fêtes, ils ont choisi d'aider la gendarmerie. Neuf gendarmes réservistes se sont porté volontaire pour venir en renfort à la compagnie de Bergerac pendant les fêtes de fin d'année.

ⓘ Publicité

"Tout le temps gendarme dans sa tête"

Ce samedi 24 décembre, le major Jean-Claude, le chef Pascal et le brigadier chef Fabien montent dans la voiture de la gendarmerie. Ils vont patrouiller et réaliser des contrôles avant de surveiller les lieux de culte. Au volant, le maréchal des logis chef Pascal, "normalement je suis en congés" explique cet employé de la poudrerie de Bergerac "ce n'est pas contraignant car c'est un choix". Le chef Pascal a été gendarme en tout début de carrière avant de changer de voie pour des raisons personnelles. Il est revenu "par la petite porte" avec la réserve au moment des attentats du Bataclan : "On est gendarme par la fonction quand on porte l'uniforme mais sinon dans sa tête on est tout le temps gendarme".

Le même uniforme que les gendarmes professionnels

Tous portent l'uniforme de gendarme avec le gilet par balle et le pistolet à la ceinture "de l'extérieur, rien ne nous distingue d'un gendarme d'active (un gendarme professionnel)" explique le brigadier chef Fabien. Il s'est engagé il y a trois après avoir travaillé à l'étranger. Pour devenir réserviste, tous ont suivi une formation et ils participent chaque année à une remise à niveau obligatoire.

Rassurer, prévenir et contrôler

Les trois gendarmes suivent un itinéraire et circulent dans les communes, ils se rendent aussi dans les commerces pour prendre contact avec les commerçants. Le major Jean-Claude vérifie que tout se passe bien et rappelle qui lui et les autres réservistes sont là pour rassurer et pour intervenir en cas de besoin. Il a été gendarme pendant 31 ans avant d'être à la retraite, il s'est ensuite engagé dans la réserve "pour transmettre son expérience à la relève". La relève c'est notamment le brigadier chef Fabien qui en aura réalisé 40 jours dans la réserve pour cette année 2022. Ce cadre dans l'industrie va terminer l'année avec la mission Poséidon à Calais pour surveiller les côtes.

Entre 8 et 10 heures par jour

Pour ces différentes missions, les réservistes se portent volontaires et ils sont rémunérés à partir de 60 euros la journée mais pour le major "la rémunération n'est pas un but en soi" explique le major "personne ne s'engage dans la réserve pour la rémunération car on réalise entre 8 et 10 heures de service chaque jour, ce n'est pas avec la réserve que l'on devient millionnaire, c'est un engagement".

Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Bergerac, Cyril-Marie Gibiot a confié plusieurs missions à ces réservistes "la surveillance des commerces, des lieux de cultes et des habitations mais aussi des contrôles routiers sur des axes spécifiques". Ces réservistes viennent en renfort tout au long de l'année rappelle le commandant qui estime qu'ils ont un rôle indispensable pour sa compagnie.