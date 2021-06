Dordogne : cinq ans de prison pour avoir harcelé sa voisine et poignardé son chien

"Je veux que mon frère soit pris en charge, c'est trop dangereux pour lui et pour les Bergeracois", les déclarations de la sœur de cet homme de 32 ans sont fortes et témoignent de la détresse de cette famille face au comportement de l'un des leurs. Ce Bergeracois a été condamné ce jeudi 3 juin à cinq ans de prison dont un avec sursis et obligation de soins par le tribunal de Bergerac qui a suivi les réquisitions du parquet.

Il fonce en voiture sur les policiers

Ce Bergeracois déjà condamné à cinq reprises n'a pu assister qu'à 15 minutes environ d'audience avant d'être reconduit en cellule à cause de son comportement agité et de ses interpellations récurrentes à l'adresse du tribunal. Cet homme marié et père d'un enfant était jugé pour plusieurs délits commis notamment entre le 4 et le 17 mai dernier : refus d'obtempérer, menaces de mort, acte de cruauté envers un animal notamment. Le 7 mai, il arrête une infirmière à domicile en pleine rue parce que selon cet homme "elle roulait trop vite", il lui a cassé son rétroviseur.

Le soir du 14 mai, il refuse de s'arrêter malgré les demandes des policiers et fonce à plusieurs reprises sur des voitures de policiers. L'une d'elles est obligée de monter sur le trottoir pour éviter la collision. Il affirme que ce n'est pas lui, qu'il n'avait pas les clés de sa voiture ce soir-là. Après plusieurs avertissements, le juge décide qu'il passera le reste de l'audience en cellule.

Filmé en train de lécher le couteau

Le 17 mai, il poignarde le chien du fils de sa voisine avec un couteau de 30 centimètres. Ce jour-là, il découpe la clôture au couteau avant de s'en prendre au chien et de dire à sa voisine "voilà ce qui t'attend la prochaine fois" avant de se filmer en train de lécher le couteau ensanglanté. Le chien a survécu, opéré en urgence mais cette voisine est traumatisée. D'ailleurs, elle n'a pas pu venir à l'audience, son fils lui est dans la salle. Leur avocat raconte que depuis plusieurs mois, cette femme vit "un véritable calvaire" entre les insultes, les crachats et les menaces de mort. Elle va d'ailleurs déménager de son quartier. "Cet homme ne s'autolimite pas, il ne se gère pas", déclare l'avocat des parties civiles.

Un comportement "impulsif et de toute puissance"

Pour l'avocat du prévenu, son client est "comme le Joker dans Batman". Il estime qu'il a "besoin de médicament, pas de prison" mais l'expertise psychiatrique ne mentionne pas d'altération du jugement mais un comportement "impulsif et intolérant à la frustration".

La sœur du prévenu raconte au tribunal qu'il a été interné plusieurs fois mais qu'à chaque fois, il a fugué au bout de 24 heures. Elle a écrit au maire de Bergerac et alerté les autorités sur la situation de ce Bergeracois. La famille a d'ailleurs payé l'intégralité des frais vétérinaires pour le chien, soit près de 1.000 euros.

Le Procureur revient sur ces séjours en psychiatrie et en prison. Selon lui, le prévenu se fait passer pour fou lorsqu'il a affaire à la police et pour un délinquant lorsqu'il est pris en charge en hôpital psychiatrique. Il rappelle que ce Bergeracois est "pénalement responsable de ses actes" selon les experts. "On a du mal à imaginer cet homme parler autrement à quelqu'un avec des menaces et des injures" explique le Procureur. Pour lui, "la demande de soin ne s'envisage pas ailleurs que depuis la prison, il faut marquer un coup d'arrêt".