Dordogne : cinq "gilets jaunes" condamnés après des violences avec les policiers à Périgueux

Périgueux, France

Cinq "gilets jaunes" périgourdins âgés de 26 à 48 ans comparaissaient ce lundi 21 janvier devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Ces habitants de Ménesplet, Périgueux, Montpon et Villefranche-de-Lonchat étaient jugés pour des violences commises en réunion sur des forces de l'ordre le samedi 17 décembre lors d'une opération de blocage du dépôt de bus Péribus à Périgueux.

Une grande confusion lors de l'affrontement

Une échauffourée a éclaté avec les policiers au moment de lever le blocage. Des coups ont été échangés des deux côtés dans une grande confusion. Dans la vidéo filmée par un journaliste de "Sud Ouest" il est difficile de comprendre comment la situation a dégénéré. Sur les images on voit un homme s'opposer vigoureusement aux forces de l'ordre. Ce père de famille de 42 ans, prénommé Christophe se retrouve alors plaqué contre un mur par les forces de l'ordre.

C'est lorsqu'il voit son fils Tanguy et son beau-fils Thibault de 20 et 26 ans plaqués au sol qu'il "dégoupille" comme il le dit. Cet entraîneur de foot aurait alors mis un coup de poing à un agent de police. Il explique avoir lui-même reçu des coups de bâtons et de taser. Pendant ce temps, ces deux enfants eux sautent sur des policiers et se saisissent de leurs bombes lacrymogènes qu'ils utilisent. Le plus âgé, déjà condamné à quatre reprises par un tribunal, aurait mis des coups de pieds à des agents.

Des policiers frappés à coups de pied au sol

Ils expliquent avoir paniqué. "On était venu pacifiquement," confie Tanguy, 20 ans. Son casier judiciaire est vierge. A l'âge de 14 ans il a même reçu la médaille de la ville pour avoir couru après un voleur qui venait de s'emparer de la caisse de la piscine. La découverte de masques à gaz, de bonnets-cagoules et d'une boule de pétanque soudée à une chaîne dans la voiture de l'homme qui a emmené le petit groupe semble faire douter le tribunal de la volonté pacifiste des manifestants.

Reste le cas de Léandro, fondateur du mouvement "Colère 24", déjà condamné huit fois par la justice. Lui, aurait mis des coups de pieds à des policiers alors qu'ils étaient au sol. A la barre, le jeune homme de 32 ans assure qu'il a essayé d'en aider un qui tombait au sol. Quelques jours plus tôt, il a pourtant écrit sur Facebook : "il va y avoir du cassage du flic." Lui aussi a pris des coups de matraque, ils lui ont valu trois points de suture à la tête. Aujourd'hui, les cinq hommes expriment leur regret. "Ça n'aurait pas dû arriver, ça n'aurait pas dû déraper. On aurait du réfléchir avant."

Aucune peine de prison ferme

Lors de ses réquisitions, le procureur de la République réclame des peines de prison ferme pour les deux individus au casier déjà rempli. Du sursis pour le conducteur du véhicule et des peines de travaux d'intérêt général pour le père et son fils. Le tribunal ne l'a pas suivi.

Les juges ont bien prononcé 105 heures de travaux d'intérêt général pour Christophe et Tanguy. Le tribunal a condamné Léandro et Thibault a des peines de cinq mois de prison avec sursis. Fabiano, le conducteur resté plus en retrait est reparti du tribunal avec une amende de 750 euros ferme. Des dommages et intérêts devront être versés aux policiers blessés.