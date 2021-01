Le centre hospitalier de Sarlat a publié ce jeudi quelques précisions sur la vaccination contre le coronavirus notamment pour les plus de 75 ans. Voici comment faire pour prendre rendez-vous, à partir de la semaine prochaine

Dordogne : comment se faire vacciner contre la Covid-19 pour les plus de 75 ans à Sarlat ?

La Dordogne s'apprête à vacciner les plus de 75 ans. Dès lundi, un centre de vaccination accueillera ce public à Périgueux, au sein de l'hôpital, 14 rue Victoria. Il faudra prendre rendez-vous sur Doctolib ou au 05 53 45 31 33.

Un autre centre sera mis en place à l'hôpital Samuel Pozzi à Bergerac lundi. Et puis Sarlat s'organise aussi. Depuis lundi, les résidents volontaires de la résidence pour personnes âgées Jean Leclaire (ce lundi), de celle du Plantier(ce mardi) et de l'EHPAD de Domme (ce jeudi) ont pu se faire vacciner.

Un centre de vaccination sera par ailleurs ouvert dès la semaine prochaine au centre culturel même si la date exacte d'ouverture n'a pas encore été communiquée. Le maire de Sarlat évoquait mercredi après-midi. Les professionnels de santé de plus de 50 ans les aides à domicile, et les plus de 75 ans pourront s'y faire vacciner. Il faudra prendre rendez-vous au 05.53.31.76.94 ou sur la plateforme Doctolib à partir de ce vendredi.

Par ailleurs, la publication de la liste officielle nationale des centres de vaccination a été repoussée à ce vendredi 8h. Car le site sante.fr qui va les recenser a connu des problèmes techniques que le gouvernement attribue à une très forte fréquentation.