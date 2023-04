Dordogne : complètement ivre au volant, il s'en prend au policier venu lui dire qu'il roule dangereusement

Un homme a été placé en garde à vue au commissariat de Périgueux ce samedi 15 avril au petit matin, pour des violences sur un policier qui était venu lui dire qu'il roulait dangereusement. Complètement ivre, il s'en est pris à l'agent de police qui l'a interpellé avant d'appeler du renfort.

Il est six heures et demi passé ce samedi matin, le policier qui a terminé son service rentre habillé en civil, en ramenant une collègue dans sa voiture. Sur l'avenue de l'automobile à Trélissac, il aperçoit une voiture qui roule n'importe comment, et décide de toquer à sa fenêtre en montrant sa carte de police.

Le policier en civil a montré sa carte de police

Mais l'homme au volant ne se laisse pas faire. Visiblement complètement ivre, il s'en prend au policier et le frappe. Les deux agents en civil réussissent à le maîtriser et appellent du renfort, en le maintenant le temps qu'une patrouille arrive.

L'homme a été placé en garde à vue pour être interrogé, sans doute après un passage en cellule de dégrisement. Le parquet pourrait décider de le poursuivre pour les infractions routières et pour s'être montré violent envers le policier.