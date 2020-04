Le maire de La Roque Gageac et ancien conseiller d'Emmanuel devait être jugé pour violences conjugales le 17 avril prochain à Angoulême.

Dordogne coronavirus : le procès de Jérome Peyrat renvoyé à plus tard

Les faits se seraient déroulés le 30 décembre 2019. Lors d'une dispute en voiture, le maire de La Roque Gageac, alors conseiller d'Emmanuel Macron, aurait frappé sa compagne au visage. Le médecin qui l'avait examinée lui avait notifiée une interruption totale de travail de plus de huit jours. Le maire de La Roque Gageac, qui a démissionné de ses fonctions à l'Elysée depuis, devait répondre de violences conjugales le 17 avril prochain devant le tribunal correctionnel d’Angoulême. L'affaire avait été dépaysée. Mais en raison de l'épidémie de Covid 19 et des mesures de confinement, le procès a été renvoyé à plus tard. La date n'a pas encore été fixée.