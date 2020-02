Dordogne : de la prison ferme pour le patron d'une entreprise de Mensignac qui abusait les personnes âgées

Le tribunal correctionnel de Périgueux a condamné ce mercredi le patron et les commerciaux d'une entreprise de Mensignac en Dordogne à des peines allant de 500 euros d'amende à 18 mois de prison, dont six mois fermes. Entre 2007 et 2012, ils auraient abusé une trentaine de personnes âgées.

Le Tribunal correctionnel de Périgueux a condamné ce mercredi 5 février le patron de la société PCHA (Protection et confort de l'habitat) installée à Mensignac en Dordogne à 18 mois de prison dont six mois fermes pour abus de faiblesse et pratiques commerciales trompeuses.

Le commercial le plus insistant s'est vu infliger une peine de quatre mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Trois autres commerciaux ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis. L'épouse du patron et six autres commerciaux devront eux payer des amendes allant de 500€ à 4000€.

Une méthode bien rodée

Pendant au moins cinq ans, une opératrice de la société PCHA appelait des personnes âgées de préférence isolées et vulnérables. Une fois sur place, des commerciaux, très entreprenants, leur vendaient à des prix prohibitifs, isolation, climatiseurs, fenêtres isolantes ou adoucisseurs d'eau.

Une trentaine de personnes auraient ainsi été abusées. Lors de l'audience les 20 et 21 novembre derniers, l'un des prévenus avait reconnu à la barre, "qu'on nous envoyait chez des gens à moitié morts".