Dordogne : debout dans un cabriolet, un homme se blesse sérieusement après être tombé de la voiture

L'accident s'est produit en pleine nuit, vers 2h30 du matin, alors que la fête et le feu d'artifice organisés à Mareuil-en-Périgord (Dordogne) étaient terminés depuis plus d'une heure. Quatre personnes sont à bord d'une Peugeot 206 cabriolet et semblent bien s'amuser. Une ambiance à priori festive à bord, qui pousse l'un d'eux à se lever dans l'habitacle, alors que le toit est décapoté et que la voiture est en route.

Il perd l'équilibre

Le conducteur roule à une vitesse qui n'est pas excessive selon les premiers éléments de l'enquête, mais le jeune homme de 26 ans est déséquilibré et chute lourdement sur la chaussée, au niveau de la place de la Félibrée.

Les secours envoyés sur place estiment que l'état de santé de la victime est difficile à évaluer. Il a été emmené en urgence à l'hôpital de Périgueux, avec un pronostic vital "réservé". Une enquête est ouverte pour tenter de connaitre les circonstances et les responsabilités de cet accident.