Dordogne : Début d'incendie dans une classe de l'école de Saint-Méard de Gurçon

Saint-Méard-de-Gurçon, France

Le feu a pris pour une raison encore inconnue près d'un vidéoprojecteur qui était éteint, alors que les élèves entraient en classe. "Il s'est propagé aux livres de classe proches et la chaleur a fait exploser les vitres" raconte le maire, Gérard Bonnany qui s'est rendu sur place. Son bureau donne sur la cour de l'école et ce sont les élèves qui sont venus le chercher en courant. Le système d'alarme a bien fonctionné et permis aux enseignants de réagir au plus vite. Les élèves ont été emmenés à la salle des fêtes où ils ont été pris en charge par des enseignants et des parents.

L'école restera fermée aujourd'hui

"L'une des classes, celle de CE2, a subi des dégâts importants. Elle ne peut plus être utilisées. Les trois autres sont utilisables mais il faut attendre les autorisations, la réouverture de l'électricité qui a été coupé ce matin. Il faudra plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de pouvoir utilisée la classe incendiée" dit le maire.

Cela aurait pu être pire" dit le maire, Gérard Bonnany.

Le maire imagine le pire, "si le feu avait pris un peu plus tard. Et puis _le système d'alarme a bien fonctionné mais certains élèves ont bien-sûr été choqués_. La salle de motricité devrait permettre d'accueillir en urgence la classe de CE2".