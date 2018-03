Périgueux, France

Un jeune homme de 24 ans a été condamné à 8 mois de prison ferme ce lundi après midi par le tribunal correctionnel de Périgueux. Il était jugé en comparution immédiate pour des faits qui dataient de samedi en début d’après-midi à Périgueux. Il était au volant de sa voiture qui tirait une caravane quand il avait tenté de prendre d'échapper à un contrôle des policiers.

L'homme conduisait sans de permis, ni d'assurance, ni de carte grise à son nom et il avait donné une fausse identité aux policiers. Il est récidiviste et avait déjà 15 condamnations à son actif et notamment pour des conduites sans permis.

Ce jour là, il prend un Renault Express pour rendre service et emmener une caravane de Mensignac à Périgueux. Les motards de la police le voient passer et notent qu'il a deux feux cassés. Ils lui demandent de s'arrêter mais le conducteur donne un coup de volant en faisant non de la tête. Il finit par s'arrêter un peu plus loin et part en courant, mais il est vite rattrapé.

Ce père d'un enfant de 5 ans est sorti de prison en novembre dernier et il y retourne maintenant.