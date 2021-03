Dordogne : les délégués du procureur de Périgueux s'occupent de plus du tiers des affaires du tribunal

Sur les 3.500 affaires avec poursuites traitées chaque année par le tribunal de Périgueux, entre 1.000 et 1.500 procédures passent entre les mains des délégués du procureur. Ces quatre personnes, trois hommes et une femme, ne sont pas magistrats mais ils interviennent pour notifier les décisions dans les affaires les moins graves. C'est-à-dire les délits de moins de 5 ans de prison quand l'auteur a reconnu les faits et qu'il n'a pas d'autres antécédents à son casier judiciaire. Les délégués du procureur sont les premières personnes que vous rencontrez dans le système judiciaire si vous commettez un petit délit.

Entendre, détailler et expliquer

Cela concerne les vols, l'usage de drogue (hors trafic), les petites infractions routières, certaines violences, tous les délits qui sont punis de moins de cinq ans de prison. Le rôle des délégués du procureur est, au cours d'une audience, de détailler et d'expliquer les peines proposées par la procureur. Si le prévenu, qui a préalablement reconnu les faits, refuse la peine proposée (cela peut-être une amende, un stage, des heures de travail d'intérêts général), la procureur peut à ce moment-là décider de juger l'affaire devant un tribunal.

"Nous on délivre les notifications mais on ne choisit pas la peine, explique André-Marc Charon, l'un des quatre délégués de Dordogne "on est là pour expliquer pourquoi ils sont là, devant la justice, et leur expliquer ce qu'ils risquent si cela va plus loin". L'ancien capitaine de police judiciaire à la retraite est spécialisé dans les affaires avec des mineurs.

Jean-Christophe Ion a travaillé pendant 35 ans dans l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, il estime que la prison n'est pas la seule solution. "Des mesures alternatives au procès peuvent aider les personnes tout en les sanctionnant en posant le doigt sur l'infraction qu'ils ont commises tout en tenant compte de leur situation et cela permet de réhabiliter la personne la société".

Même s'il n'y a pas de procès, l'entretien avec le délégué est très attendu par les victimes expliquent Marie-Hélène Faucon Olhaïtz, déléguée depuis un an. "Certaines victimes ne demandent pas de préjudices... mais elles ont besoin d'entendre et elles ont besoin de s'expliquer" détaille la déléguée "elles ont besoin de parler et on n'est là pour les écouter".

Justice de proximité

Les délégués du procureur sont là pour permettre à la justice d'aller plus vite et au plus près des habitants. En moyenne, l'audience devant un délégué du procureur se déroule entre deux et trois mois après le délit. Il faut compter six à sept mois si l'affaire est jugée au tribunal. Par ailleurs, certains des quatre délégués interviennent non seulement à Périgueux mais aussi à Nontron, à Ribérac (deux fois par mois) et à Terrasson.

Une formation continue avec l'école de la magistrature

Pour devenir délégué, il n'est théoriquement pas nécessaire d'avoir fait des études de droits mais les délégués actuels reconnaissent que leurs précédentes carrières (dans la police, dans l'administration pénitentiaire ou en tant qu'huissier audiencier) les ont fortement aidés. Ils sont recrutés et bénéficient d'une habilitation temporaire pendant un an avant d'être intégré pendant 5 ans. Il s'agit d'un métier rémunéré. Au cours de leurs années en tant que délégué, ils suivent une formation continue avec l'école nationale de la magistrature et sont épaulés par une équipe au tribunal de Périgueux et notamment une assistante juridique nouvellement embauchée.