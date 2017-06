Dordogne : des Agenais foncent à la voiture-bélier dans un magasin d’électroménager

Des Agenais dans une voiture-bélier ont foncé dans un magasin électroménager de Lalinde dans la nuit de lundi à mardi. Ils se sont fait arrêter dans le Lot-et-Garonne quelques heures plus tard, le coffre d'une des voitures pleines de matériels informatiques.

Quatre Agenais ont foncé à la voiture-bélier dans un magasin d'électroménager à Lalinde dans la nuit de lundi à mardi. Vers 2 heures du matin, les quatre jeunes ont réussi à entrer dans le magasin où ils ont dérobé des ordinateurs, des télévisions et du matériel audio. C'est grâce aux caméras de surveillance que les gendarmes ont réussi à les identifier. Les forces de l'ordre de Dordogne et du Lot-et-Garonne les ont tout de suite poursuivis.

Course poursuite dans le Lot-et-Garonne

Les quatre jeunes ont été interpellés une heure plus tard par la BAC de la préfecture du Lot et Garonne après une course poursuite et une fuite à pied aux environs d'Agen, à 90 kilomètres du lieu du casse. Les voleurs présumés ont abandonné leur butin sur leur chemin, dans un second véhicule. Arrêtés et placés en garde-à-vue, ils vont être présentés au juge du tribunal d'Agen ce mercredi.