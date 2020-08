Dordogne : des arnaques à la carte bleue ciblent les personnes âgées à Périgueux

Les policiers de Périgueux ont ouvert une enquête après plusieurs cas d'escroquerie à la carte bleu. Les personnes âgées de Périgueux sont visées par ces arnaques.

Une escroquerie qui commence par téléphone

Le mode opératoire est le suivant : la personne reçoit d'abord un appel téléphonique d'un soi-disant responsable clientèle d'une banque. Celui-ci fait croire à un problème lié à la carte bancaire et lui conseille de remplacer cette carte en urgence. L'escroc explique que pour gagner du temps une personne va passer à son domicile pour récupérer la carte et ses codes. Les escrocs récupèrent donc la carte et les codes et s'en servent pour faire des retraits de plusieurs centaines d'euros.

Les banques ne demandent jamais le code confidentiel

Selon le commissariat de Périgueux, cinq personnes ont été victimes de cette arnaque à la fois par téléphone et au domicile. Les policiers de Périgueux rappellent que jamais les banques ne procèdent de cette manière et jamais elle ne demandent le code de carte bleu, même s'il y a un problème de carte ou de compte. Le code confidentiel ne doit jamais être communiqué.