Dordogne : des cambriolages dans plusieurs petites communes depuis une semaine

Monique et son mari ont une grande barrière électrique à l'entrée du jardin. Les portes-fenêtres étaient fermées. Sauf une. Il faisait chaud, samedi 14 août, Monique avait baissé à moitié le volet, elle a oublié de vérifier qu'elle l'avait bien clanchée avant de partir à la va-vite. Cela a suffi aux cambrioleurs, à La Pierre, un petit hameau à la sortie de Mensignac : "Je suis très perturbée. Un sentiment de culpabilité, parce que je n'ai pas tout vérifié avant de sortir. Mais nous n'étions pas partis longtemps, seulement faire une course, une heure, une heure et demi", confie la retraitée.

Le Bergeracois et l'ouest de Périgueux touchés

Bijoux, parfums, montres. Les cambrioleurs ont été vite, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main. Mais ce n'est pas le seul cambriolage ces derniers jours à Mensignac. Le lundi précédent, une maison à l'autre bout de la commune était saccagée. Dans la nuit de dimanche à lundi, encore une nouvelle tentative, infructueuse cette fois-ci. Et il n'y a pas que Mensignac. La Douze, Villamblard ont aussi été touchés. Selon les gendarmes, le Bergeracois, et la zone à l'ouest de Périgueux sont touchées.

"C'est vrai qu'on se questionne", avoue la maire de la commune de 1500 habitants, Véronique Chabreyrou : "On se demande ce qu'on pourrait faire de plus, sachant que c'est dans les hameaux, et qu'il y a déjà des gens qui sont volontaires pour surveiller le jardin des voisins. Mais chaque fois ça arrive quand les gens partent faire une course. On ne va pas prévenir le voisin à chaque fois qu'on va chercher le pain !".

Plutôt moins de cambriolages que l'an dernier

Les gendarmes assurent que jusqu'ici cet été, les cambriolages étaient plutôt moins nombreux que l'an dernier. La petite résurgence de ces derniers jours n'en est que plus visible. Dans les villages, des patrouilles en civil passent désormais quelques minutes après celles, bien visibles, en fourgon de patrouille bleu nuit siglé "gendarmerie". Et le commandant de la compagnie de Bergerac, Cyril-Marie Gibiot, appelle à la vigilance : "Ce sont des résidences inoccupées le temps d'une course, en matinée ou pendant la pause du repas, mais avec les températures qui sont restées un peu ouvertes. Soyez aussi très méticuleux si vous êtes victimes, moins vous touchez aux objets, plus on pourra prélever des indices pour confondre les mis en cause".