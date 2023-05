Dordogne : des cambrioleurs dérobent toute la cuisine d'une maison en construction

Le jeune couple devait s'installer dans un mois à peine dans leur nouvelle maison, construite sur les hauteurs de l'hôpital à Saint-Astier. Ce lundi 22 mai, ils ont découvert la porte-fenêtre crochetée au pied de biche. A l'intérieur, les cambrioleurs ont emporté toute la cuisine, qui venait d'être livrée en kit par dizaines de cartons, y compris le plan de travail de plus de trois mètres de long, les plaques à induction, l'évier, les placards ou encore les robinets.

Livrée le vendredi, volée le dimanche

"Il ne reste que les plinthes", raconte Samantha : "C'est quand même étrange, le vendredi on se fait livrer la cuisine et le dimanche on se la fait voler, et uniquement la cuisine!". Quand les ouvriers sont arrivés sur chantier lundi matin, la baie vitrée était grande ouverte : "Les cartons remplissaient toute une chambre de dix mètres carrés. Il faut y aller pour les mettre dans un véhicule."

"On y pense toujours, mais on ne s'y attend pas", explique la jeune femme. La cuisine faite sur-mesure leur a coûté 6.500 euros : "On pensait s'installer dans la maison d'ici deux ou trois semaines, ça va nous retarder. On espère au moins être couverts par les assurances".

D'autres vols de cuisines dans le secteur

Le couple a porté plainte auprès de la gendarmerie, qui est venue relever des empreintes et interroger le voisinage. Mais ce n'est pas une première dans le secteur de Saint-Astier. Au moins trois autres faits de vols de cuisines dans des maisons en chantier ont été recensés ces derniers mois, chaque fois sur des maisons en chantier.

"Je ne sais pas où elle est partie. Si ça se trouve, quelqu'un profite de notre belle cuisine". Le cuisiniste va faire un geste, après avoir entendu parler du cambriolage sur les réseaux sociaux. Il va leur refaire une cuisine pour le même prix, malgré les hausses des tarifs depuis deux ans qu'ils l'avaient commandée.