Dordogne : des chiens de chasse maltraités retrouvés dans un bois par la fondation "30 millions d'amis"

Des dizaines de chiens de chasse maltraités et "laissés à l'abandon" ont été retrouvés par la fondation "30 millions d'amis" juste avant le confinement en Dordogne. L'organisme n'a pas pu tous les récupérer en raison de la crise et attend encore le feu vert des autorités concernées.

Des dizaines chiens de chasse mal soignés, parfois blessés, sans poils, ont été retrouvés dans un bois en Dordogne par "30 millions d'amis" le 13 mars dernier, juste avant le confinement. La fondation a porté plainte pour abandon mais l'affaire dure encore car la procédure, selon elle, a été ralentie par le confinement et la crise sanitaire.

"30 millions d'amis" espère pouvoir rapidement obtenir un feu vert de la préfecture ou du parquet pour venir les chercher et pouvoir les soigner dans son refuge en région parisienne.

Une découverte inattendue

Le 13 mars dernier, l'association est appelée par la gendarmerie pour récupérer quinze chiens de chasse maltraités sur la commune de Lacropte, mais deux manquent à l'appel ce jour-là.

L'association se rend alors chez un ami du chasseur, à Vergt, car il aurait accueilli les deux chiens en question. C'est là que les enquêteurs découvrent par hasard un véritable "dépôt de chiens" dans les bois : "Une trentaine d'animaux laissés sans soins dans des enclos ou attachés à des piquets, certains n'avaient même plus de poils", raconte Arnauld Lhomme, enquêteur à la fondation.

Plainte pour abandon

Mais impossible de récupérer les chiens à ce moment-là. L'association n'a pas le matériel nécessaire ni l'autorisation. "30 millions d'amis" porte donc plainte pour abandon. Mais avec le confinement la procédure n'avance pas et aujourd'hui l'organisme ne peut toujours pas venir chercher les animaux. Il ne sait d'ailleurs pas dans quel état il les retrouvera.

La fondation espère obtenir le plus vite possible l'accord "de la préfecture ou du parquet" pour les récupérer et les soigner dans son refuge. Arnaud Lhomme regrette une situation "récurrente" mais de son côté la Fédération des chasseurs parle d'une exception. Son président "déplore" cette situation, "illégale", "anormale" et "inadmissible".

Dans les deux cas, les chiens n'étaient pas déclarés. Selon Arnaud Lhomme, certains d'entre-eux ont "certainement été délaissés car ils n'étaient pas assez bons à la chasse".