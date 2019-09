VIDEO : des chiens se mangent entre eux dans un élevage de Dordogne

L'association One Voice publie ce mardi une vidéo qui montre un élevage dans lequel des chiens se mangent entre eux. Un élevage situé dans le nord-est de la Dordogne. Une plainte a été déposée auprès du parquet de Périgueux.

One Voice

Périgueux, France

Des chiens qui semblent mangent des cadavres d'autres chiens... Des chiens entassés. Des animaux logés dans des conditions peu confortables, dans de petites cages.

Des chiens qui mangent leurs congénères dans un élevage de Dordogne - Association One Voice

L'association anti chasse et de défense des animaux One Voice publie des vidéos et des photos tournées dans un élevage de chiens du nord est de la Dordogne, élevage qui fait aussi garde de chiens pour les chasseurs. Elles auraient été prises au mois de mars.

On y voir donc des chiens parqués dans la boue. Ou dans de petites cages. Selon l'association, certains seraient privés d'eau et entassés dans des conditions très difficiles dit One Voice. Au total, une centaine d'animaux ont été recensés.

Des ossements de canidés auraient été retrouvés sur l'élevage - Association One Voice

Une plainte a été déposée le 26 mars auprès du procureur de la République de Périgueux. La direction des territoires a aussi été saisie. Tout comme la gendarmerie. Mais One Voice explique ne pas voir eu de nouvelles depuis.