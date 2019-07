Dordogne : des étudiants de Sciences-po Bordeaux vont participer à une randonnée avec des détenus

Neuvic, France

C'est une initiative originale. Censée favorisée le dialogue, l'échange entre deux mondes qui ne se rencontrent d'habitude jamais.

Une dizaine d'étudiants de Sciences-Po Bordeaux vont participer à des échanges avec des détenus. Cinq de ces étudiants partiront en randonnée avec des prisonniers du centre de détention de Neuvic. Ce sera début septembre.

Des détenus incarcérés pour des peines allant de un an de prison à dix ans, issus du "Module respect" de la prison. Et qui sont tous en fin de peine. Ils recevront une autorisation de sortie pour cinq jours, pour participer à cette randonnée entre Bergerac et le château des Milandes, sur le chemin de Compostelle. Ils seront 17 à marcher, en petits groupes.

Quatre encadrants seront présents. Un médiateur, Fabrice Gand, qui sera le chef de la randonnée. Un surveillant de la prison y participera aussi.

Robert Badinter en parrain

Tout cela sera filmé, pour en faire un documentaire qui sera réalisé par Christophe Gand et qui s'interrogera sur le rôle de la prison et sur sa fonction dans la société. Le but est aussi de lutter contre les préjugés.

Parallèlement, d'autres étudiants de Sciences-Po Bordeaux participeront à des échanges à la maison d'arrêt de Périgueux, avec des détenus primo-arrivants.

Tout cela sera parrainé par Robert Badinter, l'homme à l'origine de l'abolition de la peine de mort en France il y a 40 ans. Il participera à des discussions avec les étudiants et peut-être les détenus.