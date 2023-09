Dordogne : des gendarmes s'entraînent en cas d'attaque à la gare de Périgueux

L'objectif de la journée, c'était que les gendarmes et les agents de la sûreté ferroviaire se rencontrent pour travailler au mieux ensemble.

Si vous étiez dans le quartier de la gare de Périgueux, ce mardi après-midi, vous avez probablement vu de nombreux gendarmes à la gare et sur les voies. C'était un exercice. Une quarantaine de militaires du PSIG et des gendarmes des brigades des quatre compagnies (Périgueux, Bergerac, Sarlat, Nontron) se sont entraînés pendant deux heures à différentes situations : attaque au couteau dans un train, accident de personne sur les voies et vol de métaux de la SNCF.

L'objectif pour les gendarmes est aussi d'apprendre à connaître les responsables de la sûreté ferroviaire pour mieux se coordonner en cas de besoin et gagner en efficacité. Ils ont appris à gérer des situations comme le décès d'une personne sur la voie.

Les gendarmes ont notamment simulé une attaque au couteau dans un TER. © Radio France - Gabin Grulet