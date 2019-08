Dordogne : des malfaiteurs dérobent six poids lourds dans une concession de la Feuillade

Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 août, des malfaiteurs ont volé six camions sur le site de la concession Parot à la Feuillade en Dordogne. Quatre des six véhicules ont été retrouvés en Corrèze et dans l'Allier.