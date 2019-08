Dordogne : des parents d'élèves mécontents de la nouvelle réglementation sur les transports scolaires

L'UNAAPE, une association de parents d'élèves, demande le retrait de la règle qui ne privilégie pas l'accessibilité automatique et gratuite sur le transport scolaire si votre enfant habite à moins de trois kilomètres de son établissement scolaire. En Dordogne, elle est effective depuis 2016.

Dordogne, France

Quelques jours avant la rentrée scolaire prévue le lundi 2 septembre, l'Union Nationale des Association Autonomes de Parents d'Élèves région Aquitaine (UNAAPE) lance une pétition ce lundi 26 août contre la nouvelle réglementation des transports scolaires en Nouvelle-Aquitaine mise en place le 4 mars 2019 lors de la séance plénière du conseil régional.

La règle des trois kilomètres

Suite à un vote des conseillers régionaux, la décision prévoit l'harmonisation des tarifs du transport scolaire en Nouvelle-Aquitaine mais également l'accessibilité, déjà appliquée en Dordogne depuis 2016.

Sur le volet de l'accessibilité, la règle est qu'un élève de l'enseignement primaire et secondaire résidant à moins de trois kilomètres de son établissement scolaire ne peut pas monter automatiquement et gratuitement dans le bus scolaire financé par la région.

Cependant, deux conditions peuvent permettre l'accès au bus. Les parents doivent s'acquitter de 195 euros pour un abonnement à l'année sans prise en compte du quotient familial. L'autre condition est aléatoire c'est-à-dire que lors du passage du bus à un arrêt, il faut qu'il y ait suffisamment de places dans le car scolaire pour pouvoir monter dans le bus.

Pour le secrétaire régional de l'UNAAPE Aquitaine, cette règle va à l'encontre des priorités actuelles sur l'environnement, la solidarité et le pouvoir d'achat et considère la mesure comme "inacceptable et excluante pour les élèves dans leur mobilité" malgré ses dérogations.

On oblige du coup les parents à prendre leur voiture alors qu'on demande aux Français de réduire leur empreinte carbone et en même il subissent le coût du carburant. Même pour la sécurité des enfants, comment peuvent-ils marcher le long des routes, sans chemin et parfois sans éclairage ?" dénonce Jean-François Trapy, le secrétaire régional de l'UNAAPE Aquitaine.

Le transport scolaire sous la houlette de la région

Contactée, la Région Nouvelle-Aquitaine explique que la limite des trois kilomètres instaurée fait suite à la loi NOTRE de 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République sous le quinquennat de François Hollande. Conséquence, en Dordogne, le conseil départemental ne gère plus le transport scolaire, c'est désormais le conseil régional Nouvelle Aquitaine qui récupère cette compétence depuis 2016.

Nous ne pouvons pas assurer les déplacements pour tout le monde. La Région investit déjà 200 millions d'euros par an pour transporter les élèves en autobus. C'est à la charge des intercommunalités pour assurer les trajets des élèves de moins de trois kilomètres." explique Renaud Lagrave, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, chargé des transports scolaires

De son côté, l'UNAAPE, troisième association de parents d'élèves au niveau national qui compte 30.000 adhérents dont un peu plus de 5.000 en Nouvelle-Aquitaine, a récemment adressé une lettre à l'ensemble des conseillers régionaux pour exiger le retrait de cette règle.