Dordogne : des tags "Macron démission" sur la mairie de Lalinde, dix jours après les coups de fusil

Après le choc provoqué par les trois coups de feu, tirés avec un fusil de chasse, sur la mairie de Lalinde il y a dix jours, le bâtiment a encore été dégradé dans la nuit du samedi 16 décembre à dimanche.

Un tag apparaît sur la façade de la mairie. On peut y lire "Macron démission". "D'autres bâtiments ont été tagués", explique le maire Christian Bourrier. "Il y en a un sur une maison et sur le Trésor public".

Le 5 décembre dernier, l'élu interprétait les coups de feu comme "un avertissement". "Ces derniers temps, on sent monter la violence et le ressentiment contre les institutions", racontait-il alors, assurant n'avoir jamais reçu de menaces.