Dordogne : des trafiquants de drogue de Sarlat condamnés

Le tribunal correctionnel de Bergerac a condamné quatre personnes ce jeudi 10 décembre pour trafic de drogue. Elles ont été reconnues coupables de trafic de cocaïne sur la ville de Sarlat. Elles étaient jugées en comparution immédiate.

Une femme a été condamnée à trois ans de prison. Sa voiture et ses objets luxueux, achetés avec l'argent du trafic, ont été saisis. Un homme a été condamné à trois de prison ferme et un an avec sursis. Un autre homme est condamné à trois ans de prison dont un avec sursis. Le troisième homme est condamné par le tribunal à deux ans de prison dont six mois de sursis probatoire.

Les quatre personnes n'ont plus le droit de vivre en Dordogne pour les trois prochaines années, jusqu'en 2023.