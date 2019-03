Dordogne : des vêtements volés sur les Champs Elysées retrouvés chez un gilet jaune bergeracois

Cinq gilets jaunes bergeracois devraient être mis en examen dans la journée pour association de malfaiteurs et incendies volontaires. Ils ont reconnu être les auteurs d'au moins six incendies volontaires commis durant la semaine de Noël dans le Bergeracois. Ils encourent jusqu'à dix ans de prison.

Bergerac, France

Interpellés mardi matin, trois hommes et deux femmes, tous issus du même groupe de gilets jaunes, ont reconnu être les auteurs d'au moins six incendies volontaires perpétrés dans Bergerac et ses environs pendant la semaine de Noël 2018 a confirmé ce matin lors d'une conférence de presse Odile de Fritsch, procureure de la République de Bergerac.

Âgés de 27 à 50 ans, ces gilets jaunes bergeracois auraient commencé par prendre pour cible, dans la nuit du 23 au 24 décembre, une unité technique de la communauté d'Agglomération bergeracoise et la maison des services publics à la Force, un engin de déblaiement à Prigonrieux, ainsi que la mairie de Colombier. Dans la nuit du 29 au 30 décembre, ce sont eux qui auraient incendié la guinguette de Pombonne. Ils auraient enfin mis le feu à un pylone SFR situé à Gardonne pour "bloquer la communication de la police et de la gendarmerie" selon la procureure.

"Selon leur expression, ils voulaient tout faire sauter"

Le montant du préjudice total s'élève à 270.000 euros. Ces cinq gilets jaunes ne sont pas connus des services de gendarmerie et de police. Tous encourent jusqu'à dix ans de prison car tous ont participé à plusieurs incendies. "Très clairement, ils estimaient que le fait de bloquer les ronds-points ne suffisait pas à exprimer leur mécontentement" explique Odile de Fritsch. Mais la procureure de la République de Bergerac note que "sous un couvert de revendications politiques, il y avait des motivations de représailles : pour l'un d'eux, il y avait par exemple un conflit avec la mairie".

Des vêtements volés sur les Champs Elysées découverts chez un couple

L'enquête a révélé que deux des cinq gilets continuaient d'être actifs au sein du mouvement. Deux ou trois étaient aussi présents lors des visites ministérielles d'Elisabeth Borne et de Marlène Schiappa en Dordogne. Deux leaders, un homme et une femme de 40 et 50 ans. Chez l'un d'eux, les forces de l'ordre ont découvert des vêtements volés dans des boutiques des Champs Elysées, comme en attestent les antivols encore présents a précisé le commissaire Andrieux de la police de Bergerac. Ils ont également retrouvé des sacs à dos avec à l'intérieur des masque à gaz, des lunettes de ski ainsi que des photographies montrant un enfant avec un gilet jaune et un pavé à la main. Une information a été ouverte pour "incendies volontaires avec matériel dangereux" et "association de malfaiteurs". Sur les cinq personnes interpellées, une a été placée sous contrôle judiciaire ce mardi matin. La procureure de la république a demandé le placement en détention pour les quatre autres.