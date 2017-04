Interpellation en Dordogne de voleurs de vieilles motos et de voitures de collection

Deux hommes ont été interpellés lundi en Dordogne dans le cadre d'une enquête sur des vols de motos anciennes et de pièces détachées de voitures de collection. Ils auraient notamment dérobé des pièces d'Alpine Renault. Les voleurs ont été confondus grâce à des traces ADN.

Les gendarmes de la Dordogne ont interpellé lundi deux hommes soupçonnés d'avoir commis plusieurs vols de motos anciennes et de pièces détachées de voitures de collection dans le secteur de Trémolat au cours de l'année 2016. Les voleurs utilisaient internet pour repérer les véhicules à voler.

La brigade de gendarmerie de Lalinde et le groupe d'enquête de lutte anti-cambriolages de Bergerac ont arrêté deux hommes âgés de 20 à 30 ans et originaires du secteur de Lalinde. Ils seraient les auteurs de sept vols et deux recels pour un préjudice de 70 000 euros entre avril et novembre 2016. C'est grâce à une trace ADN laissée sur le lieu de l'un des vols que les gendarmes ont pu identifier l'un des voleurs. Placé en garde à vue, l''un des individus a reconnu les faits et a dénoncé son frère comme étant son complice.

Les gendarmes ont retrouvé plusieurs motos anciennes de marque Motoconfort ou Thomann, les pièces détachées d'une Alpine Renault et un fusil de chasse. L'ensemble du butin a été restitué aux propriétaires.Les deux hommes ont reconnu les faits. Ils seront convoqués devant le tribunal correctionnel de Bergerac le 05 juillet prochain dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.